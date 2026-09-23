Cezanne & les peintres

LE LIVRE Picasso disait de Paul Cezanne qu'il était "notre père à tous" . Alors qu'il est demeuré peu connu de son vivant, terminant sa vie reclus à Aix-en-Provence, il est aujourd'hui considéré comme un géant de la peinture et le père de l'art moderne. L'autrice retrace de manière aussi vivante qu'étayée les filiations entre le "maître" et les artistes majeurs de la fin du XIXe au XXIe siècle, de Pissarro à Peter Doig. A travers un parcours visuel éloquent, les témoignages critiques, littéraires mais aussi les écrits d'artistes, les quelque quarante peintres convoqués permettent de mesurer l'influence fondatrice et pérenne du maître aixois. Cet ouvrage, destiné à rester une référence, offre une immersion vibrante dans l'univers de lignes et de couleurs de Cezanne, une manière de penser et de peindre portée à la postérité par plusieurs générations de créateurs. Cezanne, voyez-vous, est bien une sorte de bon Dieu de la peinture. Dangereuse, son influence ? Et puis après ? Tant pis pour ceux qui n'ont pas assez de force pour la subir ! Henri Matisse