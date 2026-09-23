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Les enquêtes de Miss Underhay Tome 3

Helena Dixon, Dixon Helena

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Le rideau se lève sur un nouveau meurtre... et cette fois, Matt est le principal suspect. Fin de l'été 1933. Après une dispute avec Kitty Underhay, l'ex-capitaine Matthew Bryant pensait pouvoir noyer son dépit dans un verre de brandy. Jusqu'à ce que la police frappe à sa porte... et l'arrête pour meurtre. Pearl Bright, une jeune actrice qui rêvait de gloire, a été retrouvée étranglée avec l'un des lacets de Matt. Et tout semble l'accuser. Mais Kitty connaît trop bien son partenaire d'enquête pour croire à sa culpabilité. Bien décidée à l'innocenter, elle remonte la piste de Pearl jusqu'à Stanley Davenport, ancien impresario de théâtre, et à la petite troupe de comédiens amateurs qui gravite autour de lui. Derrière les costumes, les sourires et les mondanités se cachent bientôt rivalités, mensonges et secrets soigneusement gardés. Et plus Kitty s'approche de la vérité, plus elle attire l'attention du véritable meurtrier... Qui avait intérêt à faire taire Pearl Bright ? Que cherchait-on parmi ses affaires ? Et Kitty parviendra-t-elle à innocenter Matt avant que le meurtrier ne décide de la faire taire à son tour ? Un whodunit délicieusement british, dans la grande tradition d'Agatha Christie, où Kitty Underhay doit cette fois enquêter sans son indispensable partenaire... puisqu'il est le premier suspect. Chaque enquête peut se lire indépendamment... mais le charme de la série réside dans les retrouvailles de Kitty et Matt.

Par Helena Dixon, Dixon Helena
Chez Talent sport

|

Auteur

Helena Dixon, Dixon Helena

Editeur

Talent sport

Genre

Policiers historiques

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Les enquêtes de Miss Underhay Tome 3

Helena Dixon, Dixon Helena

Paru le 30/09/2026

320 pages

Talent sport

14,90 €

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