Weekly Shonen Jump

ANIMELAND 256 Weekly Shônen Jump Dragon Ball, One Piece, Bleach, Naruto, Hokuto no Ken, Cobra, Slam Dunk... Tous ces manga viennent du Weekly Shônen Jump, le plus célèbre magazine de prépublication au monde. A l'aube de son 60e anniversaire, le Weekly Shônen Jump est décortiqué par AnimeLand avec un numéro ultra riche qui propose une rétrospective de tous les hits de son histoire, son fonctionnement, ses échecs, ses réussites, ses scandales... Nous avons également mis la main sur un entretien de Kôsuke Yahagi, ancien tantô de Masashi Kishimoto et Yoshihiro Togashi sur Naruto et Hunter x Hunter. Par la suite, nous célébrons le retour de Yu-Gi-Oh ! chez nos libraires et Kana, et faisons le point sur l'état du Jump près de 60 ans après son lancement. En effet, dans un contexte toujours plus difficile pour les revues au Japon, comment le Jump se défend-il et quelles sont ses nouvelles séries fortes ? Pour vos yeux, nous vous proposons également deux expositions rattachées au Jump et Shûeisha : l'art de l'anime Kimagure Orange Road et les univers de Masakazu Katsura (Video Girl Ai, Zetman, Wingman...). Bien sûr, un AnimeLand ne serait rien sans les interviews d'artistes ! Nous avons évidemment pu avoir des talents du Jump mais aussi d'autres issus de la galaxie Shûeisha. Ainsi, retrouvez plus de 70 pages d'interview avec : Takashi Matsuyama, assistant d'Akira Toriyama. Demizu Posuka et Kaiu Shirai (The Promised Neverland)Sui Ishida (Choujin X)Tohru Kuramori (Centuria)Ryô Minenami (Boy's Abyss)Yûki Suenaga et Takamasa Moue (Akane-banashi)Genki Ono (Hima-ten ! ) A cela s'ajoute un compte rendu de la conférence presse organisée à Japan Expo 2025 à l'occasion de la venue de Katsuyoshi Nakatsuru (animateur sur DBZ), Kazuhiko Torishima (tantô d'Akira Toriyama) et Toyotarô (mangaka de Dragon Ball Super). D'autres opportunités liées à l'univers du Jump sont apparues, comme les rencontres avec Junya Enoki et Ryota Suzuki, les voix de Itadori (Jujutsu Kaisen) et Nanami (Dr. STONE). Enfin, le seiyû Yôji Ueda et le réalisateur Kei Umabiki sont aussi à retrouver dans le magazine suite à leur venue en France pour promouvoir BLACK TORCH, anime qui adapte le manga de Tsuyoshi Takaki prépublié sur Jump+. La suite est un peu plus classique avec l'habituelle Wishlist, et une rubrique Aparté composée d'un échange avec Ogeretsu Tanaka, célèbre autrice de Boy's Love. Nous vous remercions de votre soutien, plus essentiel que jamais à une période où le secteur du livre et de la presse souffre ! S'abonner demeure le meilleur moyen pour nous de continuer notre mission culturelle.