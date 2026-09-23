Prier 15 jours avec Martin Buber

Comment saisir l'unité d'une oeuvre qui embrasse en un même souffle la mystique juive, les Evangiles, l'exégèse biblique, les sagesses orientales et la poésie, tout en façonnant une "pensée du dialogue" dont l'influence continue de marquer la philosophie d'aujourd'hui ? C'est d'abord à cette question que, chacune à sa manière, les quinze méditations réunies dans ce volume cherchent à répondre, en suivant le fil qui relie les principales dimensions de cet immense édifice. Mort en 1965, Buber reste l'une des figures intellectuelles les plus marquantes du xxe siècle. Il a fait de la Rencontre le coeur d'un humanisme où l'altérité devient le principe même d'une communion universelle. Laurent Cohen est traducteur, essayiste et romancier. Il collabore également à des projets mêlant musique et poésie. Ses ouvrages sont traduits en plusieurs langues et il a déjà publié, chez Nouvelle Cité, dans la même collection, Leonard Cohen, poète mystique (2023).