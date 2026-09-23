Les Misérables Tome 2

En proie aux tensions politiques et sociales, la capitale est en ébullition. Des gamins des rues, dont le dernier des Thénardier, Gavroche, se mêlent aux bandits en tout genre et aux étudiants désargentés. Parmi eux se trouve Marius, qui, lors d'une promenade au Jardin du Luxembourg, s'est épris de Cosette, sauvée de la misère et élevée par Jean Valjean à l'abri des regards. Mais dans ce monde au bord de la révolution, des barricades séparent les jeunes amants. Tout comme la méfiance de Jean Valjean qui sent son ennemi Javert rôder alentour. Fresque romanesque à l'ambition démesurée, Les Misérables est le plus grand monument littéraire français du XIXe siècle.