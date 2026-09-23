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#Roman francophone

Les Misérables Tome 2

Victor Hugo

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En proie aux tensions politiques et sociales, la capitale est en ébullition. Des gamins des rues, dont le dernier des Thénardier, Gavroche, se mêlent aux bandits en tout genre et aux étudiants désargentés. Parmi eux se trouve Marius, qui, lors d'une promenade au Jardin du Luxembourg, s'est épris de Cosette, sauvée de la misère et élevée par Jean Valjean à l'abri des regards. Mais dans ce monde au bord de la révolution, des barricades séparent les jeunes amants. Tout comme la méfiance de Jean Valjean qui sent son ennemi Javert rôder alentour. Fresque romanesque à l'ambition démesurée, Les Misérables est le plus grand monument littéraire français du XIXe siècle.

Par Victor Hugo
Chez Gallmeister

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Auteur

Victor Hugo

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature française

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Les Misérables Tome 2

Victor Hugo

Paru le 23/09/2026

936 pages

Gallmeister

12,90 €

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