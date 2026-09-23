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#Roman francophone

Les Misérables Tome 1

Victor Hugo

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Décembre 1815. Jean Valjean, un bagnard repenti, change de nom pour devenir M. Madeleine et mener une vie prospère à Montreuil-sur-Mer. Sa route croise celle de Fantine, que la misère contraint à se prostituer et à abandonner sa fille Cosette à un couple malhonnête, les Thénardier. Touché par le destin tragique de la jeune femme, M. Madeleine décide d'arracher l'enfant aux griffes des scélérats. Mais son projet est compromis par l'apparition du redoutable inspecteur Javert, sur le point de deviner sa véritable identité. Une traque impitoyable s'engage alors qui conduira les protagonistes jusque dans les sombres replis de la capitale. Fresque romanesque à l'ambition démesurée, Les Misérables est le plus grand monument littéraire français du XIXe siècle.

Par Victor Hugo
Chez Gallmeister

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Auteur

Victor Hugo

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature française

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Les Misérables Tome 1

Victor Hugo

Paru le 23/09/2026

946 pages

Gallmeister

12,90 €

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Scannez le code barre 9782351789742
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