Chapeau pointu et fête d'enfer

Emma se retrouve à la mauvaise fête d'Halloween, mais sommes-nous les seuls à nous en être aperçus ? Emma est invitée à une fête déguisée, elle ira en sorcière. Mais sur le trajet, la fillette bouscule une autre petite sorcière et c'est le début d'un gros quiproquo : elle va se rendre à la mauvaise fête d'Halloween... Partie de chat avec des loups garous, boum avec des squelettes, atelier cuisine avec des sorcières qui préparent une potion bizarre... Au fil des pages, les créatures effrayantes se succèdent et les indices concordent pour que les lecteurs et lectrices comprennent le malentendu. Tandis que l'optimiste Emma continue de penser que tout le monde est simplement déguisé !