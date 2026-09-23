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Baptism Tome . Perfect edition

Kazuo Umezu, (umezz) kazuo Umezu

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Anéantie par la dégradation de ses charmes, et en particulier l'apparition d'une horrible tache sur son visage, la célèbre actrice Izumi fomente un plan monstrueux pour retrouver sa jeunesse perdue. Elle se réfugie dans l'anonymat loin des feux des projecteurs pour donner naissance à une ravissante enfant, Sakura. Comblée d'attentions du soir au matin, la fillette ignore les véritables intentions de sa mère à son égard. Jusqu'au jour où elle découvre la seule et unique raison de sa venue au monde...

Par Kazuo Umezu, (umezz) kazuo Umezu
Chez Glénat

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Auteur

Kazuo Umezu, (umezz) kazuo Umezu

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

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Baptism Tome . Perfect edition

Kazuo Umezu, (umezz) kazuo Umezu

Paru le 23/09/2026

288 pages

Glénat

14,95 €

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Scannez le code barre 9782344075241
9782344075241
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