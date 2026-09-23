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Mea culpa Tome 2

Jean-Christophe Brisard, Michael Malatini

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La chute Berlin, fin 1944. Alors que l'Allemagne nazie vacille, une bataille invisible se joue loin du front : celle de la résistance catholique face aux derniers fanatiques SS prêts à tout pour sauver le Reich en feu. Tandis que des hommes d'église risquent leur vie pour transmettre au Vatican les plans secrets des fusées V2, la Gestapo les traque sans relâche. Neuhaus, officier des services secrets de la SS, manipule prêtres, espions et officiers dans l'espoir de sauver le régime nazi de la destruction. Arrestations, faux témoignages, tortures, procès expéditifs : la machine hitlérienne broie ses victimes tandis que Berlin se transforme en champ de ruines. Basé sur des faits réels et des sources historiques rares issues des archives allemandes et russes collectées par le journaliste Jean-Christophe Brisard, ce second tome poursuit la fresque implacable d'un monde au bord de l'abîme, où la foi affronte le fanatisme. Aux côtés de Michael Malatini et de son dessin percutant, l'auteur nous offre un thriller historique passionnant, entre fiction, espionnage et drame religieux, qui interroge le rôle de l'Eglise durant la Seconde Guerre mondiale.

Par Jean-Christophe Brisard, Michael Malatini
Chez Glénat

|

Auteur

Jean-Christophe Brisard, Michael Malatini

Editeur

Glénat

Genre

Historique

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Mea culpa Tome 2

Jean-Christophe Brisard, Michael Malatini

Paru le 23/09/2026

64 pages

Glénat

16,00 €

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Scannez le code barre 9782344053447
9782344053447
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