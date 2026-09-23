Scènes endormies dans la paume de la main

Dans ces nouvelles, le théâtre, la danse ou l'opéra offrent la possibilité à l'individu d'entrer dans la peau d'un autre. Par l'interprétation, que l'artiste passe une vie entière à travailler pour parvenir au dédoublement parfait, il oublie son humaine condition. Et quand le rideau tombe, quand la lumière s'éteint sur la scène, c'est un autre être qu'il offre au public. Le temps d'un sourire, d'une main tendue ou de la signature d'un autographe, des inconnus partagent alors un sentiment tout droit revenu de l'enfance : l'admiration. Avec ce recueil, Yôko Ogawa poursuit la composition d'une oeuvre unique et bouleversante.