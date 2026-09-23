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#Roman francophone

Scènes endormies dans la paume de la main

Yoko Ogawa

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Dans ces nouvelles, le théâtre, la danse ou l'opéra offrent la possibilité à l'individu d'entrer dans la peau d'un autre. Par l'interprétation, que l'artiste passe une vie entière à travailler pour parvenir au dédoublement parfait, il oublie son humaine condition. Et quand le rideau tombe, quand la lumière s'éteint sur la scène, c'est un autre être qu'il offre au public. Le temps d'un sourire, d'une main tendue ou de la signature d'un autographe, des inconnus partagent alors un sentiment tout droit revenu de l'enfance : l'admiration. Avec ce recueil, Yôko Ogawa poursuit la composition d'une oeuvre unique et bouleversante.

Par Yoko Ogawa
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Yoko Ogawa

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature japonaise

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Scènes endormies dans la paume de la main

Yoko Ogawa trad. Sophie Refle

Paru le 23/09/2026

276 pages

Actes Sud Editions

9,10 €

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Scannez le code barre 9782330224004
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