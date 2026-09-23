Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Champy crochet

Edouard Bernard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fou de crochet depuis plusieurs années, Edouard partage sa passion et son savoir-faire sur les réseaux auprès d'1 million d'abonnés ! Il enchante son quotidien en réalisant d'incroyables peluches à l'esprit kawaii. Son petit monde abrite désormais une joyeuse compagnie de petits champy faciles à réaliser ! Découvrez dans ce coffret : - 4 pelotes de fil chenille - 1 aiguille de laine - 1 crochet de 4 mm - 6 yeux kawaii de 8 mm - 3 porte-clés si vous voulez accrocher les champy - De la ouate de rembourrage - 1 livre avec les techniques de base du crochet et le tuto des champy

Par Edouard Bernard
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Edouard Bernard

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Champy crochet par Edouard Bernard

Commenter ce livre

 

Champy crochet

Edouard Bernard

Paru le 23/09/2026

64 pages

Dessain et Tolra

16,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782295018274
9782295018274
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.