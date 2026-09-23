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#Roman francophone

Shantaram

Gregory David Roberts

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Dans les années 1980, Lin s'évade d'une prison australienne et s'envole pour les rues fourmillantes de Bombay, où il espère disparaître sous une fausse identité. Il pénètre dans le monde secret de la " ville dorée " où se côtoient prostituées et religieux, soldats et acteurs, mendiants et gangsters. Fugitif sans foyer, famille ni identité, Lin cherche inlassablement à donner un sens à sa vie. Il improvise d'abord une clinique dans un bidonville, où les habitants démunis lui offrent un nom : Shantaram, " l'homme de paix ". Puis, attiré par les mystères de Karla, une femme aussi fascinante qu'insaisissable, Lin se retrouve peu à peu entraîné dans les cercles de la mafia locale. Sous la protection du charismatique Khaderbhai, il apprend les règles d'un monde où la loyauté et l'honneur se paient au prix du sang.

Par Gregory David Roberts
Chez J'ai lu

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Auteur

Gregory David Roberts

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Shantaram

Gregory David Roberts trad. Pierre Guglielmina

Paru le 23/09/2026

800 pages

J'ai lu

10,50 €

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Scannez le code barre 9782290444115
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