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J'ai perdu un Bédouin dans Paris

Arthur Essebag, Arthur j. Essebag

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Ce jour-là, une partie de la planète s'est tue. C'était le 7 octobre 2023. Le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah. Ce fut une bascule, une descente aux enfers où j'ai entraîné ma famille, mes proches. Je voyais dans leurs yeux ma peur reflétée, ma colère, mon impuissance. Alors j'ai pensé à ma mère. A mes racines. A cette Histoire tatouée dans mon sang. Et mon ADN s'est mis à hurler : j'ai dit "je" et j'ai dit "Juif" . Presque malgré moi. Je suis devenu une voix, dans le vacarme et le mensonge. De mes voyages en Israël, sous les missiles du Hamas, de mes amis perdus et de ceux retrouvés, entre les larmes et les rires, est né ce livre. Un cri qui traverse les frontières. De Tel-Aviv à Gaza. Un cri qui nous demande : où est passée notre humanité ? J'ai perdu un Bédouin dans Paris est mon premier livre. Et ce Bédouin, finalement... c'est moi. Percutant et sincère. Anne Fulda, Le Figaro.

Par Arthur Essebag, Arthur j. Essebag
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Arthur Essebag, Arthur j. Essebag

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Actualité médiatique France

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J'ai perdu un Bédouin dans Paris

Arthur Essebag, Arthur j. Essebag

Paru le 23/09/2026

336 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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