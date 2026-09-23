Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Ce que Grindr a fait de nous

Thibault Lambert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 2009, Grindr révolutionnait la rencontre sexuelle entre hommes gays, bisexuels ou queers, facilitant la mise en relation des personnes situées à proximité géographique. Dix-sept ans plus tard, l'application est aussi incontournable que controversée, accusée d'avoir instauré une culture du "plan cul" et de banaliser violences et discriminations, dans une communauté qui n'échappe pas aux logiques de domination patriarcale, raciale ou classiste. Comme beaucoup d'hommes de sa génération, Thibault Lambert a découvert sa sexualité avec l'application. A l'approche de la trentaine, il interroge les paradoxes de cet outil, croisant son regard avec celui d'autres utilisateurs et de nombreux chercheurs - sociologues, médecins, psychologues, géographes... Il y questionne la sexualité, les rapports amoureux et la manière dont on se lie dans un monde aux codes et aux usages bouleversés par la technologie. Un livre-enquête d'une infinie richesse. Le Nouvel Obs. Une étude tout en équilibre, juste et pleine de sensibilité sur une facette importante de l'amour homosexuel au xxie siècle. Vanity Fair. Thibault Lambert observe les conséquences que l'application de rencontre pour hommes a eues sur la communauté gay, et ce qu'elle-même a décidé d'en faire. Les Inrockuptibles. Prix du roman gay 2025 - catégorie essais.

Par Thibault Lambert
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Thibault Lambert

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce que Grindr a fait de nous par Thibault Lambert

Commenter ce livre

 

Ce que Grindr a fait de nous

Thibault Lambert

Paru le 23/09/2026

280 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254355
9782253254355
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.