Ce que Grindr a fait de nous

En 2009, Grindr révolutionnait la rencontre sexuelle entre hommes gays, bisexuels ou queers, facilitant la mise en relation des personnes situées à proximité géographique. Dix-sept ans plus tard, l'application est aussi incontournable que controversée, accusée d'avoir instauré une culture du "plan cul" et de banaliser violences et discriminations, dans une communauté qui n'échappe pas aux logiques de domination patriarcale, raciale ou classiste. Comme beaucoup d'hommes de sa génération, Thibault Lambert a découvert sa sexualité avec l'application. A l'approche de la trentaine, il interroge les paradoxes de cet outil, croisant son regard avec celui d'autres utilisateurs et de nombreux chercheurs - sociologues, médecins, psychologues, géographes... Il y questionne la sexualité, les rapports amoureux et la manière dont on se lie dans un monde aux codes et aux usages bouleversés par la technologie. Un livre-enquête d'une infinie richesse. Le Nouvel Obs. Une étude tout en équilibre, juste et pleine de sensibilité sur une facette importante de l'amour homosexuel au xxie siècle. Vanity Fair. Thibault Lambert observe les conséquences que l'application de rencontre pour hommes a eues sur la communauté gay, et ce qu'elle-même a décidé d'en faire. Les Inrockuptibles. Prix du roman gay 2025 - catégorie essais.