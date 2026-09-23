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Noires origines

Howard French, Howard W. French

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L'essor de notre ère, avec les grandes découvertes et l'établissement de nos sociétés telles que nous les connaissons aujourd'hui, prend traditionnellement l'Europe comme point de départ et centre de ce phénomène. Or, c'est en Afrique que l'on en trouve les origines, une vérité encore largement ignorée. Cet essai couvre près de six siècles d'histoire et redonne sa place au continent africain dans le récit du monde moderne. Il nous emmène à la rencontre de figures historiques méconnues - empereurs ayant tenu tête aux puissances européennes du XVIIe siècle, riches marchands commerçant avec l'Asie, héros de la libération des esclaves haïtiens - et nous fait comprendre les bouleversements socio-économiques liés au commerce de l'or, du sucre, du tabac et du coton, et surtout à la traite de millions d'Africains. Un changement de paradigme nécessaire et passionnant. Dépassant l'analyse purement verticale des rapports de domination, l'ouvrage restaure une vision dialectique de l'histoire en insistant sur les incessantes interactions entre les peuples et les pays. Anne-Cécile Robert, Le Monde diplomatique. Un chef-d'oeuvre captivant, tout autant qu'une invitation à une introspection collective. Vinciane Joly, La Croix. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Guillaume Cingal.

Par Howard French, Howard W. French
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Howard French, Howard W. French

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Généralités

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Noires origines

Howard French, Howard W. French trad. Guillaume Cingal

Paru le 23/09/2026

704 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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