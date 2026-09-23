Peut-être les étoiles

Février 2455. Six mois ont suffi à balayer trois siècles de prospérité. Six mois d'une guerre civile à l'échelle mondiale, au cours desquels les Ruches sont entrées en conflit ouvert et où l'accès instantané à l'information et les déplacements ultrarapides n'ont plus eu cours. Tandis que les pro-Ruches s'opposent au dieu vivant J. E. D. D. Maçon et à ses séides, un autre conflit crucial a lieu : celui de l'orientation future de l'humanité... Atteindre les étoiles ne serait-il plus qu'un projet chimérique ? Provocateur, érudit, inventif, resplendissant. Ken Liu. Ada Palmer assène des révélations bouleversantes à son lecteur, l'interroge sur le devenir d'une société en guerre, et clôt Terra Ignota avec brio. Les Chroniques du Chroniqueur. Prix John-Wood-Campbell du meilleur écrivain 2017. Grand Prix de l'imaginaire (roman étranger) 2023. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michelle Charrier.