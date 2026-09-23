Le Roman en prose de Perceval, composé dans les années 1205-1210, après le Merlin en prose de Robert de Boron, offre l'immense avantage de terminer les aventures de Perceval et du Graal, restées jusqu'alors inachevées, et de réunir Perceval, Bron, son grand-père, le roi Arthur, Merlin, l'enchanteur et le prophète de Dieu, ainsi que la plupart des chevaliers de la Table Ronde, dont l'auteur fixe la destinée. Il reprend plusieurs épisodes narrés par Chrétien de Troyes dans Le Conte du graal (notamment les visites du héros chez le Roi Pêcheur et chez son oncle ermite) et par Wauchier de Denain dans La Deuxième Continuation du Conte du Graal, alternant péripéties amoureuses, chevaleresques (duels et tournois), merveilleuses et fantastiques. Une fois que Perceval est devenu le gardien du Graal, la dernière partie de l'oeuvre, inspirée par le Roman de Brut de Wace, relate les conquêtes continentales d'Arthur, puis ses croisades contre les Romains associés aux Sarrasins, et contre son neveu, le félon Mordret, allié aux Saxons, enfin la mort tragique des compagnons de la Table Ronde, du traître et du roi des Bretons. Cette première édition bilingue retranscrit et traduit le texte du manuscrit Modena, Biblioteca Estense, E 39. Edition, traduction, présentation et notes de Claude Lachet.