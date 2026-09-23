Le livre-puzzle Icône Vierge de Tendresse : un coffret rare pour adultes, véritable écrin, le cadeau idéal pour tous les passionnés de belles images, de méditation, d'art religieux, de puzzles et d'objets de qualité ! Un objet unique : Coffret à fermeture magnétique, finition très soignée, dorure à chaud, vernis brillant sélectif : tout pour magnifier cette icône mythique de la Vierge Marie portant Jésus. 750 pièces de puzzle dans un élégant sachet papier, accompagnées d'un poster format géant. Un contenu éditorial d'exception : L'icône de Vladimir, réinterprétée par un artiste dans la plus grande tradition de l'art byzantin, se livre ici dans tous ses minutieux détails grâce à ce puzzle. Le poster XXL propose l'image au recto et de riches illustrations et informations sur la tradition des icônes, dont un décryptage de celle-ci en particulier, au verso.