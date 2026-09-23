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Les chats font des chiens

Leslie Plée

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"Cette histoire, c'est mon histoire. Je suis ce gros chat introverti qui adore ne rien faire, ne rien planifier, lire, rêver et dessiner, confie Leslie Plée. Mon fils c'est ce gros chien, qui court partout, extraverti, et énergique. Je suis à la fois complètement émerveillée et décontenancée par nos différences de caractères. Grâce à lui, j'ai dû sortir de ma zone de confort, aller vers les autres, m'entourer d'une communauté de parent, et m'ouvrir un peu au monde. Quel cadeau ! J'ai eu envie de partager cette découverte sur un ton humoristique, à la fois doux et mordant". Deux chats casaniers, asociaux et paresseux, vivent une vie de routine jusqu'au jour où il adopte un chiot qui bouleverse leur quotidien. Ils vont avoir beaucoup, mais vraiment beaucoup, de mal à s'adapter à leur nouveau compagnon qui ne dort pas, et fait des milliards de bêtises. Au point de sortir de chez eux et d'oser se tourner vers les autres pour demander de l'aide. Une BD pour ceux qui ne sont pas sûrs à 100% d'être de bons parents, pour les fans de chats, de chiens et de castors. Et tous ceux qui pensent qu'il faut de tout pour faire un monde. La nouvelle BD de Leslie Plée, l'illustratrice de Music Queens (une série Arte devenue une BD chez Bayard Graphic'), de Music Queer (sur Arte toujours), de Fake News avec Doan Bui chez Delcourt.

Par Leslie Plée
Chez Bayard

|

Auteur

Leslie Plée

Editeur

Bayard

Genre

Humour

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Les chats font des chiens

Leslie Plée

Paru le 23/09/2026

168 pages

Bayard

19,00 €

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