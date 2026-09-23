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Le Livre noir de la Justice

Emmanuel Pierrat

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"Une faillite morale s'est emparée du monde judiciaire : attestant l'ampleur de la débâcle, près de trois millions de procédures pénales se trouvent en attente. Des plaidoiries sont aujourd'hui fixées à échéance de trois ans. On compte onze juges et trois procureurs pour cent mille habitants, contre des moyennes européennes deux à quatre fois supérieures. Sans parler des plaintes systématiquement classées sans suite, cette élimination "par la corbeille" suscitant une rancoeur et un sentiment d'injustice chez des citoyens toujours plus frustrés et tentés de se tourner vers le tribunal de l'opinion". Implacable et inédit, Le Livre noir de la Justice révèle les coulisses d'une institution asphyxiée par le manque de moyens, l'inflation législative, incapable de se moderniser, où l'urgence et la logique du chiffre menacent le temps que demanderait une justice équitable au point de faire vaciller l'Etat de droit lui-même. Une enquête qui concerne chacun de nous, tant il est vrai que personne, plaignant comme mis en cause, n'est à l'abri d'une machine judiciaire largement défaillante. Avocat depuis plus de trente ans, maître Emmanuel Pierrat a enseigné le droit aussi bien à l'université que dans des centres de formation. Il a été élu dans diverses instances professionnelles et a été conservateur du musée du Barreau. On lui doit de très nombreux ouvrages sur la Justice.

Par Emmanuel Pierrat
Chez Fayard

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Auteur

Emmanuel Pierrat

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique France

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Le Livre noir de la Justice

Emmanuel Pierrat

Paru le 23/09/2026

360 pages

Fayard

21,90 €

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