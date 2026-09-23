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#Essais

Au coeur du couple

Laurent Huz

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Quand un couple entre en thérapie, il apporte avec lui bien plus que ses difficultés : une histoire, des loyautés invisibles, des blessures anciennes, mais aussi un espoir, parfois fragile, que quelque chose puisse encore évoluer, se réparer, se transformer. Dans cet ouvrage profondément ancré dans la pratique, Laurent Huz ouvre les portes de son cabinet et partage trois modèles cliniques originaux qui éclairent la dynamique conjugale : - Les 7 fondements du couple : une architecture du lien qui explique ce qui soutient et nourrit la relation ; - Les 7 archétypes de l'amour : les figures qui révèlent les polarités intérieures et qui orientent notre manière d'aimer et de nous défendre ; - Les 7 styles de couple décrits à travers des observations cliniques détaillées. Illustré par des extraits de séances et étayé d'une lecture fine des mouvements émotionnels, cet ouvrage décrit comment le thérapeute repère ce qui se joue entre deux partenaires, comment entendre ce qui n'est pas dit, et comment intervenir avec justesse. L'auteur dévoile également la dimension la plus intime du travail thérapeutique : la posture du praticien, ses ressentis, ses hésitations, ses choix d'intervention. Une immersion rare dans la clinique du couple, destinée aux thérapeutes, psy­chopraticiens, étudiants, et à toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre ce qui se passe réellement dans l'espace thérapeutique où le lien se répare, se réinvente ou parfois se défait. "Plus qu'un simple descriptif, ce livre est une invitation à saisir les mouvements transformateurs essentiels à la prise de conscience que le couple n'existe que dans son devenir constant, dans son mouvement, dans sa transmutation nécessaire". Alain Héril

Par Laurent Huz
Chez Dunod

|

Auteur

Laurent Huz

Editeur

Dunod

Genre

Thérapies diverses

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Au coeur du couple

Laurent Huz

Paru le 23/09/2026

192 pages

Dunod

29,00 €

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Scannez le code barre 9782100896608
9782100896608
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