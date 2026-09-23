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L'Evolution

Gabrielle Lavoir, Arnaud Pizzuti

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La vie est apparue sur Terre voilà près de quatre milliards d'années. Depuis, elle n'a cessé de se déployer pour prendre des millions de formes, dont l'immense majorité a aujourd'hui disparu. Pendant des siècles, pourtant, l'idée d'une nature figée a dominé. Il a fallu l'audace de quelques savants pour envisager une tout autre histoire, celle d'un vivant en perpétuelle transformation. Le combat fut rude : on se moqua, on s'indigna, on condamna, même. Mais l'évidence, peu à peu, finit par s'imposer : les espèces naissent, se transforment... et s'éteignent. Des récits antiques au décryptage de l'ADN, suivez les pas de Darwin, mais aussi d'Artistote, Linné, Buffon, Lamarck, Mendel et bien d'autres, et découvrez l'histoire incroyable d'une théorie qui a tout changé : celle de l'évolution des espèces.

Par Gabrielle Lavoir, Arnaud Pizzuti
Chez Dunod

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Auteur

Gabrielle Lavoir, Arnaud Pizzuti

Editeur

Dunod

Genre

Divers

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L'Evolution

Gabrielle Lavoir, Arnaud Pizzuti

Paru le 23/09/2026

144 pages

Dunod

20,90 €

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Scannez le code barre 9782100886982
9782100886982
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