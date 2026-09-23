L'Evolution

La vie est apparue sur Terre voilà près de quatre milliards d'années. Depuis, elle n'a cessé de se déployer pour prendre des millions de formes, dont l'immense majorité a aujourd'hui disparu. Pendant des siècles, pourtant, l'idée d'une nature figée a dominé. Il a fallu l'audace de quelques savants pour envisager une tout autre histoire, celle d'un vivant en perpétuelle transformation. Le combat fut rude : on se moqua, on s'indigna, on condamna, même. Mais l'évidence, peu à peu, finit par s'imposer : les espèces naissent, se transforment... et s'éteignent. Des récits antiques au décryptage de l'ADN, suivez les pas de Darwin, mais aussi d'Artistote, Linné, Buffon, Lamarck, Mendel et bien d'autres, et découvrez l'histoire incroyable d'une théorie qui a tout changé : celle de l'évolution des espèces.