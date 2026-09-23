Les Mal Traitées

Elles pensaient prendre un traitement hormonal de routine. En réalité, au moins 400000 patientes françaises ingéraient un poison : l'Androcur, pouvant engendrer des tumeurs cérébrales. Ce scandale sanitaire hors norme s'ajoute à une longue liste noire : médicaments progestatifs, implants Essure, prothèses vaginales, violences gynécologiques et obstétricales... Le point commun de ces pratiques médicales ? Elles sont subies par les femmes. Ce sont des millions de vies abîmées. L'investigation de Liane Courté, fondée sur des témoignages exclusifs et des documents confidentiels, révèle les liens poreux entre médecins et laboratoires, la passivité des autorités sanitaires et l'inaction des responsables politiques. Enquête sur un système qui brade et brise la santé des femmes.