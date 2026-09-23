Journal préjudiciable d'une jeune Londonienne

Septembre-Octobre 1883 "Est-ce immoral d'épouser un homme uniquement pour sa bibliothèque ? Et s'il s'avère être particulièrement beau, le péché en est-il plus ou moins grand ? " Passez la porte de Lapis-Lazuli House et laissez-vous guider par la plume aiguisée et sarcastique d'Emma M. Lion. Un charme à la Jane Austen, un humour résolument moderne. L'automne arrive. Armée de son bon sens et de son banquier, Emma est plus déterminée que jamais à conquérir son indépendance et sa liberté. L'enterrement de Maxwell lui offre l'occasion de dire au revoir à une partie de son passé pour se tourner vers l'avenir. Pierce, Young Hawkes et Islington forment autour d'elle une constellation amicale inattendue.