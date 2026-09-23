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#Bande dessinée jeunesse

Journal préjudiciable d'une jeune Londonienne

Beth Brower

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Septembre-Octobre 1883 "Est-ce immoral d'épouser un homme uniquement pour sa bibliothèque ? Et s'il s'avère être particulièrement beau, le péché en est-il plus ou moins grand ? " Passez la porte de Lapis-Lazuli House et laissez-vous guider par la plume aiguisée et sarcastique d'Emma M. Lion. Un charme à la Jane Austen, un humour résolument moderne. L'automne arrive. Armée de son bon sens et de son banquier, Emma est plus déterminée que jamais à conquérir son indépendance et sa liberté. L'enterrement de Maxwell lui offre l'occasion de dire au revoir à une partie de son passé pour se tourner vers l'avenir. Pierce, Young Hawkes et Islington forment autour d'elle une constellation amicale inattendue.

Par Beth Brower
Chez Flammarion

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Auteur

Beth Brower

Editeur

Flammarion

Genre

Romans, témoignages & Co

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Journal préjudiciable d'une jeune Londonienne

Beth Brower trad. Fanny Caldin

Paru le 23/09/2026

316 pages

Flammarion

17,90 €

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Scannez le code barre 9782080161512
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