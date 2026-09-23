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#Roman jeunesse

Le rêve d'une apprentie

Jenn Aguilera, Fiona Scoble, Seong-Jae Kong

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A 11 ans, quelques filles reçoivent une invitation très spéciale qui leur permettra d'intégrer une école de K-pop secrète et très spéciale. Personne n'a le droit d'y entrer, ni journalistes, ni fans. On dit que ses professeurs sont mystérieux... mais que grâce à eux, naissent les plus grandes stars de K-pop du monde. Ce que les nouvelles élèves découvrent en arrivant, c'est que cette école ne forme pas seulement des chanteuses incroyables : elle sait aussi transformer leur passion et leur travail en véritables pouvoirs magiques !

Par Jenn Aguilera, Fiona Scoble, Seong-Jae Kong
Chez Larousse

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Auteur

Jenn Aguilera, Fiona Scoble, Seong-Jae Kong

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Le rêve d'une apprentie

Jenn Aguilera, Fiona Scoble, Seong-Jae Kong

Paru le 23/09/2026

176 pages

Larousse

9,99 €

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Scannez le code barre 9782036104235
9782036104235
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