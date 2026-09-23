Le rêve d'une apprentie

A 11 ans, quelques filles reçoivent une invitation très spéciale qui leur permettra d'intégrer une école de K-pop secrète et très spéciale. Personne n'a le droit d'y entrer, ni journalistes, ni fans. On dit que ses professeurs sont mystérieux... mais que grâce à eux, naissent les plus grandes stars de K-pop du monde. Ce que les nouvelles élèves découvrent en arrivant, c'est que cette école ne forme pas seulement des chanteuses incroyables : elle sait aussi transformer leur passion et leur travail en véritables pouvoirs magiques !