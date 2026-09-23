Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Mon programme anti-inflammatoire

Bérengère Philippon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'inflammation chronique s'installe souvent en silence, provoquant de la fatigue et des troubles de santé qui peuvent évoluer vers des maladies plus graves. Les médicaments soulagent les symptômes, mais pas toujours les causes : alimentation, stress ou déséquilibre du microbiote... Bonne nouvelle : vous pouvez agir pour prévenir l'inflammation ou atténuer celle déjà installée, grâce à des gestes simples et durables ! Par où commencer ? - Comprendre les mécanismes de l'inflammation - Repérer les causes et les signaux d'alerte - Découvrir le rôle clé du microbiote - ... et adopter de nouvelles habitudes ! - Soigner ma digestion et mon microbiote - Assainir mon environnement - Faire les bons choix alimentaires - Privilégier les cuissons douces - Optimiser mon assiette et prévenir les déficits en micronutriments - Respecter mon horloge biologique - Bouger, mieux gérer mon stress et améliorer mon sommeil Avec 100 recettes anti-inflammatoires à index glycémique bas ainsi que des alternatives sans gluten et sans lactose.

Par Bérengère Philippon
Chez Larousse

|

Auteur

Bérengère Philippon

Editeur

Larousse

Genre

Diététiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon programme anti-inflammatoire par Bérengère Philippon

Commenter ce livre

 

Mon programme anti-inflammatoire

Bérengère Philippon

Paru le 30/09/2026

256 pages

Larousse

22,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036094208
9782036094208
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.