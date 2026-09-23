Mon programme anti-inflammatoire

L'inflammation chronique s'installe souvent en silence, provoquant de la fatigue et des troubles de santé qui peuvent évoluer vers des maladies plus graves. Les médicaments soulagent les symptômes, mais pas toujours les causes : alimentation, stress ou déséquilibre du microbiote... Bonne nouvelle : vous pouvez agir pour prévenir l'inflammation ou atténuer celle déjà installée, grâce à des gestes simples et durables ! Par où commencer ? - Comprendre les mécanismes de l'inflammation - Repérer les causes et les signaux d'alerte - Découvrir le rôle clé du microbiote - ... et adopter de nouvelles habitudes ! - Soigner ma digestion et mon microbiote - Assainir mon environnement - Faire les bons choix alimentaires - Privilégier les cuissons douces - Optimiser mon assiette et prévenir les déficits en micronutriments - Respecter mon horloge biologique - Bouger, mieux gérer mon stress et améliorer mon sommeil Avec 100 recettes anti-inflammatoires à index glycémique bas ainsi que des alternatives sans gluten et sans lactose.