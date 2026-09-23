Sri Lanka guide Petaouchnok

L'aventure avec un grand A ! Vous prévoyez de partir au Sri Lanka ? Excellente nouvelle ! Et re-bonne nouvelle : vous allez pouvoir partir avec un guide Petaouchnok ! Avec cette nouvelle collection de guides, découvrez une nouvelle manière de voyager. - Projetez-vous en un coup d'oeil au Sri Lanka avec près de 300 photos qui dévoilent plages dorées, plantations de thé perchées, cités antiques et jungles luxuriantes. - Découvrez des expériences originales, des propositions de séjour et des itinéraires clés en main qui font la part belle aux mobilités douces : train mythique, randonnées secrètes, trajets en tuk-tuk, balades à vélo. - Profitez d'une sélection d'adresses responsables - hébergements engagés, initiatives locales, spots préservés - ainsi que de conseils concrets pour limiter votre impact. - Accédez à une carte digitale pour retrouver facilement toutes les adresses, expériences et itinéraires directement sur votre téléphone. En route pour un voyage hors du commun à travers les mille visages du Sri Lanka : les temples majestueux d'Anuradhapura et de Kandy, la nature profonde des Knuckles, la cité antique de Polonnaruwa, les plages sauvages du Sud, les vagues de la côte Est, l'effervescence de Colombo, sans oublier le Nord et la douceur secrète de Jaffna. La brume qui enveloppe Ella au petit matin, un curry chez l'habitant, les safaris au coeur des parcs nationaux, ou encore une immersion dans les plantations de thé... tout ici promet émotion, diversité et étonnement. Sans oublier un trajet en train parmi les plus beaux au monde, des randos pour atteindre des sommets mythiques comme l'Adam's Peak, des villages où le temps semble suspendu et des rencontres qui marquent à vie. Quelle chance vous avez : bon voyage ! PETAOUCHNOK, c'est le compte Instagram créé par Antoine Delaplace et Raphaël de Casabianca (présentateur de Rendez-vous en terre inconnue). Avec ces guides différents, ils souhaitent faire de votre prochain voyage une expérience encore plus responsable, locale et inattendue.