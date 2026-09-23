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#Roman francophone

Ocean Eyes

Lyna Reys

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Eden Wilson a tout pour réussir : une famille aisée, une place en médecine et une intelligence hors du commun. Mais derrière cette façade impeccable se cache une jeune femme étouffée par les attentes de ses parents, amoureuse en secret d'un homme qui ne la voit pas, et hantée par une passion interdite : l'océan. Quand elle décroche un stage en océanographie, Eden croit enfin toucher à sa liberté. Jusqu'à ce qu'elle découvre que son tuteur n'est autre que Trent Wolfe, documentariste de renom, aussi brillant qu'insupportable. Ce dernier méprise tous ceux qui l'entourent, que ce soient ses collègues comme ses amis, tous sont victimes de ses critiques acerbes. Et pour Eden, il est hors de question de le laisser cracher son venin. Surtout qu'il est aussi le seul homme à avoir osé prononcé les mots qu'elle craignait le plus d'entendre" Tout les oppose. Trent, froid comme les abysses, ne ressent plus rien. Eden, lumineuse malgré elle, est incapable d'assumer ce qu'elle veut vraiment. Pourtant, au fil des joutes verbales, des nuits au laboratoire et des secrets qui remontent à la surface, Eden découvre que le regard qu'elle redoutait le plus est aussi le seul qui la voit telle qu'elle est.

Par Lyna Reys
Chez Hachette

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Auteur

Lyna Reys

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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Ocean Eyes

Lyna Reys

Paru le 23/09/2026

672 pages

Hachette

9,90 €

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9782017396017
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