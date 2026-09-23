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#Roman jeunesse

Le Premier sort

Arden Jones, Lou Saoirse

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Résumé Bien qu'elle soit un fantôme, Bouh n'a jamais aimé faire peur. Mais quand un chapeau de sorcière se pose sur sa tête, elle découvre que tous les fantômes n'ont pas à être effrayants. Certains peuvent devenir des... sorcières ! Pour celle qui s'appelle désormais Sorcy Bouh, une aventure magique et extraordinaire s'apprête à commencer... Découvrez les aventures de Sorcy Bouh, la sorcière fantôme ! - Une aventure magique et pleine de douceur, qui prône l'acceptation de soi - Un texte adapté aux lecteurs débutants - Une maquette richement illustréeDès 6 ans.

Par Arden Jones, Lou Saoirse
Chez Hachette

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Auteur

Arden Jones, Lou Saoirse

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le Premier sort

Arden Jones, Lou Saoirse trad. Sophie Lecoq

Paru le 23/09/2026

128 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017391548
9782017391548
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