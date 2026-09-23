Le Premier sort

Résumé Bien qu'elle soit un fantôme, Bouh n'a jamais aimé faire peur. Mais quand un chapeau de sorcière se pose sur sa tête, elle découvre que tous les fantômes n'ont pas à être effrayants. Certains peuvent devenir des... sorcières ! Pour celle qui s'appelle désormais Sorcy Bouh, une aventure magique et extraordinaire s'apprête à commencer... Découvrez les aventures de Sorcy Bouh, la sorcière fantôme ! - Une aventure magique et pleine de douceur, qui prône l'acceptation de soi - Un texte adapté aux lecteurs débutants - Une maquette richement illustréeDès 6 ans.