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Hourra ! C'est Halloween Gabby et la maison magique

Hachette Jeunesse, Studios Universal

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Retrouve Gabby et ses amis pour Challoween, et amuse-toi avec les stickers ! - 70 stickers challoweenesques, à utiliser pour compléter tes jeux et décorer tes affaires - Différences, mots codés, labyrinthe ou sudoku... des jeux pour célébrer Halloween. Résumé : Challoween est enfin là ! Gabby et tous ses amis se préparent pour cette fête miaourrifiante. Viens t'amuser avec eux dans ces pages de jeux, et n'oublie pas d'utiliser tes stickers si tu ne veux pas recevoir un sort ! Dès 4 ans.

Par Hachette Jeunesse, Studios Universal
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Jeunesse, Studios Universal

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Hourra ! C'est Halloween Gabby et la maison magique

Hachette Jeunesse, Studios Universal

Paru le 23/09/2026

20 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017332015
9782017332015
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