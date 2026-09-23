Hourra ! C'est Halloween Gabby et la maison magique

Retrouve Gabby et ses amis pour Challoween, et amuse-toi avec les stickers ! - 70 stickers challoweenesques, à utiliser pour compléter tes jeux et décorer tes affaires - Différences, mots codés, labyrinthe ou sudoku... des jeux pour célébrer Halloween. Résumé : Challoween est enfin là ! Gabby et tous ses amis se préparent pour cette fête miaourrifiante. Viens t'amuser avec eux dans ces pages de jeux, et n'oublie pas d'utiliser tes stickers si tu ne veux pas recevoir un sort ! Dès 4 ans.