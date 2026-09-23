51 prières magiques inspirées par Maître Saint-Germain Pour offrir à chacun un accès simple et direct à la Magie et à la Sagesse de Maître Saint Germain, j'ai conçu l'Oracle JE SUIS. Véritable recueil de prières magiques, cet outil précieux a été imaginé pour vous guider avec douceur dans les moments où vous en avez le plus besoin. En tirant simplement une carte, vous recevrez la prière parfaitement alignée avec votre problématique du moment. Sa vibration agira alors pour transmuter vos blocages, dissiper vos difficultés et vous aider à vous en libérer, en réactivant votre propre Puissante Présence Intérieure. Ce coffret se compose de 52 cartes (51 prières et 1 joker), accompagnées d'un livret explicatif de 128 pages.