Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

L'oracle Je suis

Sandrine Muller

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
51 prières magiques inspirées par Maître Saint-Germain Pour offrir à chacun un accès simple et direct à la Magie et à la Sagesse de Maître Saint Germain, j'ai conçu l'Oracle JE SUIS. Véritable recueil de prières magiques, cet outil précieux a été imaginé pour vous guider avec douceur dans les moments où vous en avez le plus besoin. En tirant simplement une carte, vous recevrez la prière parfaitement alignée avec votre problématique du moment. Sa vibration agira alors pour transmuter vos blocages, dissiper vos difficultés et vous aider à vous en libérer, en réactivant votre propre Puissante Présence Intérieure. Ce coffret se compose de 52 cartes (51 prières et 1 joker), accompagnées d'un livret explicatif de 128 pages.

Par Sandrine Muller
Chez Hachette

|

Auteur

Sandrine Muller

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'oracle Je suis par Sandrine Muller

Commenter ce livre

 

L'oracle Je suis

Sandrine Muller

Paru le 07/10/2026

128 pages

Hachette

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017267591
9782017267591
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.