Le grand guide du cancer du sein

Etre confrontée à un cancer du sein, c'est entrer dans un parcours où se mêlent examens, traitements, choix difficiles et bouleversements personnels. Dans ce guide clair et bienveillant, les Docteures Sophie-Hélène Zaimi (@thefrenchradiologist), radiologue, et Anna Ilenko (@dr_ilenko), chirurgienne spécialiste en chirurgie mammaire, unissent leurs expertises pour accompagner chaque femme, étape par étape. Elles expliquent simplement les examens, la chirurgie, les traitements et les soins essentiels, tout en abordant la nutrition, l'activité physique, l'intimité, la psychologie et la reconstruction de l'image de soi. Dans ce livre, retrouvez : - Les clés pour comprendre le parcours médical des signes qui doivent alerter, de l'imagerie au bloc opératoire. - Des conseils pratiques pour se préparer, s'organiser et mieux vivre les traitements. - Une approche globale du soin, pour rester actrice de sa santé et de sa reconstruction. Un guide essentiel, rassurant et accessible pour avancer avec confiance.