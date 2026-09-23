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Eden - It's an Endless World Tome 1 . Perfect edition

Hiroki Endo

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La Terre, dans un futur proche. Un virus mortel et incurable a décimé la population. Mais si l'humanité a frôlé l'extinction, égoïsme, avidité, soif de domination et individualisme sont toujours bien présents... et peut-être plus forts que jamais. L'humanité se trouve à un tournant décisif : saura-t-elle faire les bons choix, ou scellera-t-elle son propre destin ? Nous continuons de fêter les 25 ans de Panini en mettant à l'honneur une autre de nos séries phares : Eden. Et pour l'occasion, cette pépite du post-apo SF se pare d'une couverture inédite. Voici une excellente opportunité de découvrir ou redécouvrir ce monument du manga signé par le maître Hiroki Endo.

Par Hiroki Endo
Chez Panini France

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Auteur

Hiroki Endo

Editeur

Panini France

Genre

Seinen/Homme

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Eden - It's an Endless World Tome 1 . Perfect edition

Hiroki Endo trad. Arnaud Takahashi

Paru le 23/09/2026

432 pages

Panini France

16,99 €

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