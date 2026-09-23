Eden - It's an Endless World Tome 1 . Perfect edition

La Terre, dans un futur proche. Un virus mortel et incurable a décimé la population. Mais si l'humanité a frôlé l'extinction, égoïsme, avidité, soif de domination et individualisme sont toujours bien présents... et peut-être plus forts que jamais. L'humanité se trouve à un tournant décisif : saura-t-elle faire les bons choix, ou scellera-t-elle son propre destin ? Nous continuons de fêter les 25 ans de Panini en mettant à l'honneur une autre de nos séries phares : Eden. Et pour l'occasion, cette pépite du post-apo SF se pare d'une couverture inédite. Voici une excellente opportunité de découvrir ou redécouvrir ce monument du manga signé par le maître Hiroki Endo.