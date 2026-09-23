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#Comics

Multiples Crises Universelles T01

Deniz Camp

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Le Temps est en crise. Des hommes préhistoriques côtoient des chevaliers médiévaux et des soldats cyborgs en permission de la Quatrième Guerre mondiale. De jeunes aristocrates victoriennes déambulent, perdues, dans des boutiques de téléphonie mobile. Sur le chemin du travail, des employés épuisés se retrouvent piégés dans des boucles temporelles, attaqués par leurs doubles ou projetés dans des terres post-apocalyptiques. Autant de destins pris dans une réalité qui se fissure, où chacun tente de garder le cap tandis que le monde s'effondre, seconde après seconde... Les étoiles montantes Deniz Camp (The Ultimates, Absolute Martian Manhunter) et Eric Zawadzki (House of El) signent une anthologie composée de récits uniques, à la fois magnifiques et sordides, tragiques et rédempteurs, surréalistes et étrangement familiers. La série a été saluée par tous les sites US avec notamment : meilleure série de l'année (CBR), meilleur scénariste (AIPT), top 5 de l'année (IGN), top 20 de l'année (The Beat, SKTCHD, GamesRadar).

Par Deniz Camp
Chez Panini France

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Auteur

Deniz Camp

Editeur

Panini France

Genre

Comics divers

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Multiples Crises Universelles T01

Deniz Camp

Paru le 14/10/2026

200 pages

Panini France

28,00 €

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