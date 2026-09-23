Multiples Crises Universelles T01

Le Temps est en crise. Des hommes préhistoriques côtoient des chevaliers médiévaux et des soldats cyborgs en permission de la Quatrième Guerre mondiale. De jeunes aristocrates victoriennes déambulent, perdues, dans des boutiques de téléphonie mobile. Sur le chemin du travail, des employés épuisés se retrouvent piégés dans des boucles temporelles, attaqués par leurs doubles ou projetés dans des terres post-apocalyptiques. Autant de destins pris dans une réalité qui se fissure, où chacun tente de garder le cap tandis que le monde s'effondre, seconde après seconde... Les étoiles montantes Deniz Camp (The Ultimates, Absolute Martian Manhunter) et Eric Zawadzki (House of El) signent une anthologie composée de récits uniques, à la fois magnifiques et sordides, tragiques et rédempteurs, surréalistes et étrangement familiers. La série a été saluée par tous les sites US avec notamment : meilleure série de l'année (CBR), meilleur scénariste (AIPT), top 5 de l'année (IGN), top 20 de l'année (The Beat, SKTCHD, GamesRadar).