Alien : La Galaxie des cauchemars

Personne n'est à l'abri. Personne n'est innocent. Et personne ne vous entendra crier ! Gabriel Cruz, ancien chef de la sécurité de Weyland-Yutani, aujourd'hui retraité, a consacré sa vie à cette entreprise, il a même frôlé la mort lors d'une attaque alien ! Et maintenant, Cruz a une unique chance de sauver son fils du sort auquel il a échappé de justesse. Par ailleurs, une station de terraformation extraterrestre, contrôlée par une secte religieuse, est ravagée par une colonie de xénomorphes. Une femme courageuse, atteinte d'une maladie rare, doit défendre sa communauté face aux créatures les plus meurtrières du cosmos ! En 2021, Marvel récupère les droits des comics Aliens et confie la licence au scénariste Phillip Kennedy Johnson (Action Comics) qui va écrire une vingtaine d'épisodes, tous réunis dans cet album.