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#Polar

Enquête à Vienne, 1902

Franck Thilliez, Jean-Luc Bizien

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Pour devenir le plus grand magicien du monde, il a dû disparaître : aujourd'hui, William Ellsworth Robinson est Chung Ling Soo, "le merveilleux magicien chinois" . Sur scène, il fascine. En coulisses, il ment. Car, pour incarner son personnage, il a tout sacrifié : ses origines, son nom, sa vie... Hélas, quand une riche famille viennoise l'engage pour une représentation privée et que le spectacle vire au drame, tous les regards se tournent vers lui et l'accusent. Pris au piège, l'illusionniste va devoir briser le sort qu'il a lui-même lancé : lever le masque, affronter ses démons et élucider un crime dont il est le premier suspect. A propos de l'auteur Jean-Luc Bizien est membre de la Ligue de l'Imaginaire, il a reçu de nombreux prix littéraires dont le Prix Sang d'encre de Vienne et le Prix Griffe Noire de la meilleure série historique de l'année. "Apprêtez-vous à vivre le plus extraordinaire des voyages". Frank Thilliez "Un polar à dévorer toutes affaires cessantes ! " Bernard Minier "Plus qu'un auteur brillant... un magicien ! " Gérard Collard, librairie La Griffe noire

Par Franck Thilliez, Jean-Luc Bizien
Chez HarperCollins France

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Auteur

Franck Thilliez, Jean-Luc Bizien

Editeur

HarperCollins France

Genre

Policiers historiques

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Enquête à Vienne, 1902

Franck Thilliez, Jean-Luc Bizien

Paru le 23/09/2026

400 pages

HarperCollins France

9,00 €

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