Voyage au pays des morts

La mort est une fête ! Depuis la nuit des temps et partout dans le monde, les humains se posent des questions sur la mort. Qu'est-ce qu'il y a après ? Que deviennent ceux qui ne sont plus là pour le raconter ? Dans de nombreuses civilisations, la mort n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle vie ! Tu veux connaître la suite ? Alors, ouvre ce livre et explore les fêtes, les mythes, les catacombes et les secrets qui ouvrent les portes de l'éternité... Un livre qui réveille le mystère de notre existence.
Par
Samuel Fern, Romolo Hipolito, Rômolo d' Hipolito Chez
Quatre Fleuves
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