Voyage au pays des morts

La mort est une fête ! Depuis la nuit des temps et partout dans le monde, les humains se posent des questions sur la mort. Qu'est-ce qu'il y a après ? Que deviennent ceux qui ne sont plus là pour le raconter ? Dans de nombreuses civilisations, la mort n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle vie ! Tu veux connaître la suite ? Alors, ouvre ce livre et explore les fêtes, les mythes, les catacombes et les secrets qui ouvrent les portes de l'éternité... Un livre qui réveille le mystère de notre existence.