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#Essais

Voyage au pays des morts

Samuel Fern, Romolo Hipolito, Rômolo d' Hipolito

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La mort est une fête ! Depuis la nuit des temps et partout dans le monde, les humains se posent des questions sur la mort. Qu'est-ce qu'il y a après ? Que deviennent ceux qui ne sont plus là pour le raconter ? Dans de nombreuses civilisations, la mort n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle vie ! Tu veux connaître la suite ? Alors, ouvre ce livre et explore les fêtes, les mythes, les catacombes et les secrets qui ouvrent les portes de l'éternité... Un livre qui réveille le mystère de notre existence.

Par Samuel Fern, Romolo Hipolito, Rômolo d' Hipolito
Chez Quatre Fleuves

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Auteur

Samuel Fern, Romolo Hipolito, Rômolo d' Hipolito

Editeur

Quatre Fleuves

Genre

Société et citoyenneté

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Voyage au pays des morts

Samuel Fern, Romolo Hipolito, Rômolo d' Hipolito

Paru le 23/09/2026

64 pages

Quatre Fleuves

15,90 €

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