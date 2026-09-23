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Calendrier de l'Avent

Philippine Yoga

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Et si, cette année, vous transformiez décembre en une période de ralentissement, de relaxation... et reveniez à vous ? Ce calendrier de l'Avent pas comme les autres vous propose 24 rendez-vous quotidiens pour prendre soin de vous au coeur de l'hiver. Un chemin de douceur mêlant yoga, respiration consciente et méditation, pensé pour vous aider à retrouver votre équilibre, apaiser votre mental et réveiller votre lumière intérieure. Jour après jour, vous êtes invité à cultiver : l'ancrage et la présence ; la force intérieure et le courage ; la confiance en soi et la gratitude ; le lâcher-prise avec douceur. Accessible à tous, ce chemin vous permettra d'aborder Noël avec un coeur plus léger et un esprit plus clair. Offrez-vous un moment précieux : Un rituel quotidien pour revenir à l'essentiel... A vous-même... A la lumière qui est en vous.

Par Philippine Yoga
Chez Book Shelter GmbH

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Auteur

Philippine Yoga

Editeur

Book Shelter GmbH

Genre

calendrier de l'avent

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Calendrier de l'Avent

Philippine Yoga

Paru le 23/09/2026

72 pages

Book Shelter GmbH

14,99 €

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