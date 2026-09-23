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La prière

Callelongue théophile De, Théophile de Callelongue

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Dans un monde qui semble s'enfoncer dans la violence, l'individualisme et la perte de repères spirituels, cet ouvrage propose une voie simple et libre pour retrouver un véritable lien avec sa spiritualité. A la fois manuel pratique et guide intérieur, il présente des bases claires, des prières essentielles et une série d'exercices progressifs. Plus qu'un simple recueil de prières et au-delà d'un discours philosophique ou théologique, ce livre propose une approche inédite. Il s'agit d'un guide d'évolution intérieure, fondé sur des pratiques simples mais organisées dans un ordre précis, permettant d'entrer progressivement en état de communion avec les plans supérieurs. Un chemin vers soi, vers le sacré, et vers une puissance intérieure que nous avons trop souvent oubliée.

Par Callelongue théophile De, Théophile de Callelongue
Chez Trajectoire

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Auteur

Callelongue théophile De, Théophile de Callelongue

Editeur

Trajectoire

Genre

Prière et spiritualité

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La prière

Callelongue théophile De, Théophile de Callelongue

Paru le 23/09/2026

126 pages

Trajectoire

13,00 €

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Scannez le code barre 9782841979370
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