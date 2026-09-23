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Dailycieux

Whoogy's, Heusch margaux De

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Ici, on passe du bon temps et on prépare de bonnes choses. Maintenant que ce livre est entre vos mains, ne le lâchez plus. Surtout si vous êtes en quête d'inspiration pour vous régaler au quotidien. Dailycieux rassemble 150 idées de plats simples, boostés par un geste qui change tout ou un produit bien choisi. Sucrés, salés, express, mijotés, légers, gourmands : il y en a pour toutes les humeurs, tous les goûts et tous les emplois du temps. Et si, en plus, vous le trouvez beau, il sera parfait pour la déco.

Par Whoogy's, Heusch margaux De
Chez Editions du Chêne

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Auteur

Whoogy's, Heusch margaux De

Editeur

Editions du Chêne

Genre

Guides gastronomiques

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Dailycieux

Whoogy's, Heusch margaux De

Paru le 23/09/2026

272 pages

Editions du Chêne

35,00 €

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