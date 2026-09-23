L'Enfance des ruines

Berlin, 1932. Folker Kuntz travaille dans une agence publicitaire. Entouré de sa voisine, danseuse de cabaret dont il est fou amoureux et de sa soeur, artiste dont l'amant a fui la ségrégation raciale américaine, il mène une vie de légèretés. A ses compagnons de folies berlinoises s'ajoute bientôt un certain Rudy Ganz, jeune homme dont il a sauvé la vie et qu'il apprend à connaître. De discussions de cabaret, en soirées privées du NSDAP, de moments hors du temps dans un atelier de peintre à l'exposition coloniale ; les fondements de la société semblent s'ébranler. L'innommable se presse dans les interstices, la bête immonde est là, rampante... mais pour l'instant, ils dansent.