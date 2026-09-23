Considéré comme l'un des fondateurs de l'art moderne et précurseur des mouvements artistiques tels que le cubisme, le fauvisme et l'abstraction, Paul Cezanne (1839-1906) a eu pour unique obsession la peinture. Travailleur solitaire, acharné, longtemps incompris, il n'a cessé d'en chercher la "vérité" , construisant sa propre théorie picturale révolutionnaire, axée sur la géométrisation et la simplification des formes, l'exploration de la couleur, de la lumière et de l'espace. Membre éphémère de l'aventure impressionniste, il va s'en libérer pour élaborer son propre style, afin d'exprimer au plus juste ses "sensations" sans trahir la nature. Une nature qui se révèle dans ses tableaux aux touches puissantes, qui ont pour cadre sa Provence natale avec, comme point culminant, la montagne Sainte-Victoire. Mais Cezanne est aussi un peintre de l'intime. A travers de nombreux portraits, il va là encore explorer une esthétique nouvelle, en simplifiant les formes du visage et du corps pour mieux traduire la force des expressions. C'est aussi à travers ses impressionnantes natures mortes qu'il recherche le parfait équilibre entre l'harmonie de la composition et l'utilisation audacieuse des couleurs. La collection l'art en lumière propose une exploration sensible de l'oeuvre des plus grands peintres, dans un format raffiné, sublimé par une reliure luxueuse associant toile soyeuse, titre et jaspage métalliques miroitants. Chaque ouvrage met "en lumière" le travail de l'artiste et distingue les moments clefs de sa carrière. Une soixantaine d'oeuvres sont soigneusement reproduites, accompagnées, pour les plus emblématiques d'entre elles, d'une courte notice explicative. Le lecteur est ainsi invité à une véritable visite guidée au coeur de la création.