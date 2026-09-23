Lorsque Mathilde Boulay reçoit une nomination à l'ordre national du Mérite, sa première réaction n'est ni la fierté ni la satisfaction, mais le doute : "Suis-je vraiment plus méritante que les autres ? " Dans Nous méritons mieux, elle remonte le fil de son histoire familiale pour comprendre ce qui l'a menée à son engagement d'aujourd'hui. Elle raconte son enfance, ses parents et ses grands-parents aux vies marquées par le travail, l'exil et l'altérité. A travers son parcours, l'autrice interroge la promesse méritocratique, les mécanismes qui produisent les inégalités, les discriminations et les assignations sociales, mais aussi la manière dont ils façonnent nos trajectoires, nos ambitions et notre confiance. Pourtant, ce livre n'est ni un plaidoyer pour la résignation ni un exercice de culpabilité. Face aux injustices qu'elle observe, l'autrice revendique au contraire une colère lucide, capable de devenir un moteur de transformation individuelle et collective. Son récit est celui d'un apprentissage : saisir les opportunités, assumer sa singularité et trouver sa place sans renoncer à qui l'on est. C'est une invitation à prendre et donner la parole, à accueillir la pluralité des histoires et à refuser que la norme établie fixe les limites de ce que nous pouvons devenir.