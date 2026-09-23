La seconde émancipation

LES LUTTES POUR LA DECOLONISATION EN AFRIQUE, LE COMBAT POUR LES DROITS CIVIQUES AUX ETATS-UNIS ET L'ESSOR DU PANAFRICANISME Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana indépendant, est entré dans l'Histoire comme un des leaders africains les plus importants du xxe siècle. Pour mettre en lumière son héritage, Howard W. French évoque dans ce livre ses humbles débuts, son expérience marquante à Harlem, son éducation américaine et son retour au Ghana, de la fin de la domination britannique jusqu'à sa propre chute. Mais à travers le parcours de Nkrumah, l'auteur revisite plus largement l'ensemble des luttes anticoloniales menées dès la fin de la Seconde Guerre mondiale sur tout le continent, avec en parallèle le combat pour les droits des Afro-Américains aux Etats-Unis. Et revient sur le concept de panafricanisme, idéologie politique portée par de nombreuses figures des deux côtés de l'Atlantique. OEuvre ambitieuse, La Seconde Emancipation place non seulement l'Afrique, mais aussi le mouvement américain des droits civiques au premier plan de l'histoire contemporaine et nous propose un portrait fouillé de l'homme qui a incarné le panafricanisme à son zénith.