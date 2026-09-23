Harper, trois coeurs en automne

C'est la rentrée et Harper a plein de problèmes au lycée ! Elle cache sa relation avec Josh pour se préserver du regard de ses pairs. En famille, ce n'est pas mieux : la petite Poppy les dénonce à leurs parents dès qu'ils s'embrassent ! Bientôt une nouvelle élève Mackenzie, et son frère aîné Declan, l'incitent à toutes sortes de transgressions. Photographe, Declan est la vraie star du lycée et elle se sent, comme toutes les autres, implacablement fascinée par lui... Josh restera-t-il son petit ami alors qu'arrive l'automne