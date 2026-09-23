Le calendrier de l'avent dont tu es le héros

Le père Noël a besoin de toi ! Il s'est cassé la jambe en skiant dans les montagnes. Il faut agir vite pour sauver Noël. Chaque jour, dans ce calendrier de l'avent original et ludique, choisis une mission de Noël à réaliser pour préparer la distribution des cadeaux, et pars en tournée avec la mère Noël la nuit du 24 décembre ! Le père Noël a besoin d'aide, à toi de jouer ! Voici un calendrier de l'avent "dont tu es le héros" pour faire patienter, dans la joie et la bonne humeur, les enfants, dès 3 ans, jusqu'à Noël ! Chaque jour, l'enfant choisit, parmi deux propositions, une tâche à réaliser pour préparer Noël et ouvre la case correspondante, sous forme de volet, pour faire avancer l'histoire. Des aventures drôles et extraordinaires Trier le courrier du père Noël, réparer la machine à rétrécir les cadeaux, s'entraîner à descendre dans les cheminées ou conduire le traîneau, confectionner une tenue de Noël aux rennes... Les 42 aventures imaginées par Elizabeth Barféty, toutes plus amusantes les unes que les autres, sont à vivre du 1er au 24 décembre. Découvrir la magie de Noël Lutins espiègles, rennes joueurs, grands paysages enneigés, montagne de cadeaux... ce calendrier grand format, de belle fabrication, superbement illustré par Emilie Jacob, évoque un univers enchanté où traditions et magie de Noël se mêlent pour faire rêver petits et grands. Entre l'album et le livre-jeu, cet ouvrage offre une expérience de lecture interactive et divertissante. Un bon moment à partager en famille à l'approche de Noël !