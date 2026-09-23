Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Le calendrier de l'avent dont tu es le héros

Elizabeth Barféty, Emilie Jacob

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le père Noël a besoin de toi ! Il s'est cassé la jambe en skiant dans les montagnes. Il faut agir vite pour sauver Noël. Chaque jour, dans ce calendrier de l'avent original et ludique, choisis une mission de Noël à réaliser pour préparer la distribution des cadeaux, et pars en tournée avec la mère Noël la nuit du 24 décembre ! Le père Noël a besoin d'aide, à toi de jouer ! Voici un calendrier de l'avent "dont tu es le héros" pour faire patienter, dans la joie et la bonne humeur, les enfants, dès 3 ans, jusqu'à Noël ! Chaque jour, l'enfant choisit, parmi deux propositions, une tâche à réaliser pour préparer Noël et ouvre la case correspondante, sous forme de volet, pour faire avancer l'histoire. Des aventures drôles et extraordinaires Trier le courrier du père Noël, réparer la machine à rétrécir les cadeaux, s'entraîner à descendre dans les cheminées ou conduire le traîneau, confectionner une tenue de Noël aux rennes... Les 42 aventures imaginées par Elizabeth Barféty, toutes plus amusantes les unes que les autres, sont à vivre du 1er au 24 décembre. Découvrir la magie de Noël Lutins espiègles, rennes joueurs, grands paysages enneigés, montagne de cadeaux... ce calendrier grand format, de belle fabrication, superbement illustré par Emilie Jacob, évoque un univers enchanté où traditions et magie de Noël se mêlent pour faire rêver petits et grands. Entre l'album et le livre-jeu, cet ouvrage offre une expérience de lecture interactive et divertissante. Un bon moment à partager en famille à l'approche de Noël !

Par Elizabeth Barféty, Emilie Jacob
Chez Editions Milan

|

Auteur

Elizabeth Barféty, Emilie Jacob

Editeur

Editions Milan

Genre

calendrier de l'avent

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le calendrier de l'avent dont tu es le héros par Elizabeth Barféty, Emilie Jacob

Commenter ce livre

 

Le calendrier de l'avent dont tu es le héros

Elizabeth Barféty, Emilie Jacob

Paru le 23/09/2026

14 pages

Editions Milan

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408057206
9782408057206
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.