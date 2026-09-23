ET SI TOUTE L'HISTOIRE ECONOMIQUE MONDIALE NOUS AVAIT ETE CONTEE DE FACON TRONQUEE ? De Colbert à Steve Jobs, en passant par Thomas Edison, de nombreuses figures masculines de l'histoire économique mondiale nous sont familières. Mais combien de grandes fortunes féminines, de commerçantes, d'industrielles ou d'entrepreneuses pouvons-nous citer ? Qui connaît le rôle joué par les ouvrières dans la construction de la pyramide de Gizeh ou la fondation de Rome ? Ou encore celui des tisseuses dans le développement des routes de la Soie et du commerce mondial ? Les femmes n'ont jamais été "absentes" de la vie économique, bien au contraire : elles en ont tout simplement été occultées. De la Préhistoire à l'avènement de l'informatique, des matriarcats ancestraux aux sociétés contemporaines, Victoria Bateman nous entraîne dans un voyage à travers les grandes étapes économiques des douze derniers millénaires en rétablissant la vérité sur la puissance et les contributions majeures des femmes à la prospérité de l'Humanité. "Un ouvrage remarquable qui devrait figurer aux programmes scolaires. Une lecture absolument passionnante ! " LUCILE PEYTAVIN, AUTRICE DU BEST-SELLER LE COÛT DE LA VIRILITE "Révélateur et passionnant". BBC "Un guide essentiel pour notre avenir collectif". PETER FRANKOPAN