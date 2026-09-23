LE LIVRE Le 31 août 1838, le peintre écossais David Roberts embarque à destination d'Alexandrie. Il parcourt le Nil et ses grands sites antiques, de Gizeh à Abou Simbel en passant par Louxor. Puis il oriente ses pas vers la Syrie, en passant par Pétra et Jérusalem, avant de regagner l'Angleterre par Beyrouth. De ce long périple de onze mois, il rapporte 272 magnifiques aquarelles qui confirment ses talents de dessinateur et son insatiable curiosité pour ces paysages étrangers et leurs trésors patrimoniaux. Ces oeuvres lithographiées donnent lieu à l'une des plus prestigieuses entreprises éditoriales du XIXe siècle. De 1842 à 1849 paraissent six volumes au format in-folio, comprenant 247 planches en couleur accompagnées des textes de William Brockedon et George Croly. La qualité des lithographies, qui préserve remarquablement les nuances et la fraîcheur des teintes aquarellées originales, assure un vaste succès à la publication et assoit la renommée mondiale de Roberts. La présente édition restitue avec soin ce monumental récit de voyage en images, accompagné de l'intégralité des textes traduits en français. Cet ouvrage de bibliophilie unique témoigne de la fervente passion orientale qui a nourri les artistes du XIXe siècle, dont David Roberts est l'une des plus illustres références. L'AUTEUR Né en 1796 en Ecosse, David Roberts démontre très tôt des prédispositions à la peinture. En 1822, il rejoint Londres où il rencontre William Turner qui lui conseille de voyager. Il part alors en France puis en Espagne et à Tanger avant de débuter son grand voyage en Terre Sainte et en Egypte (1838-1839) qui donnera lieu à cet ensemble magistral Terre Sainte. Egypte et Nubie. SPECIFICATIONS Etui comprenant deux volumes reliés Accompagné d'un portfolio de 3 reproductions de lithoghraphies