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Botticelli

Neville Rowley

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LE LIVRE Plus qu'aucun autre, Alessandro Filipepi dit Botticelli (1445-1510) est le peintre florentin par excellence, dont les Madones mélancoliques et les tableaux allégoriques attirent toujours plus d'admirateurs. Botticelli, c'est d'abord une ligne, ferme et fluctuante à la fois ; c'est aussi une profonde adéquation aux doctrines de l'époque : nul n'a aussi bien traduit en images la complexité de la pensée néoplatonicienne, notamment dans Le Printemps et la Naissance de Vénus de la Galerie des Offices. A la chute des Médicis, Botticelli brûlera ses Vénus et s'enfoncera dans un style mystique. Proposant une lecture neuve des grands chefs-d'oeuvre de l'artiste, mis en relation avec les oeuvres de son atelier, de ses contemporains et de ses disciples, Neville Rowley recompose la création de l'artiste en la situant dans sa biographie. Servie par une iconographie abondante et de grande qualité ainsi que par de nombreux détails d'oeuvres, cette riche analyse chronologique et thématique rend compte de toutes les facettes du peintre, le replaçant dans son temps tout en montrant combien son art peut, encore aujourd'hui, nous toucher profondément. L'AUTEUR Neville Rowley est conservateur des peintures et des sculptures italiennes des XIVe et XVe siècles à la Gemäldegalerie et au Bode-Museum de Berlin. Docteur en histoire de l'art de l'Université Paris-Sorbonne, il a travaillé et enseigné au Metropolitan Museum of Art (New York), à la Villa Médicis (Rome), à l'Ecole du Louvre (Paris), à l'Unicamp (Campinas) et à l'Essec (Cergy). Il a essentiellement publié sur l'art du Quattrocento et a été commissaire de plusieurs expositions.

Par Neville Rowley
Chez Citadelles et Mazenod

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Auteur

Neville Rowley

Editeur

Citadelles et Mazenod

Genre

Monographies

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Botticelli

Neville Rowley

Paru le 23/09/2026

384 pages

Citadelles et Mazenod

199,00 €

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