Earth Expansion Tome 3

Suite à sa découverte du département de Kanagawa, le pionnier de seconde classe Ryûsei Kuroki est convoqué de toute urgence à la réunion au sommet qui réunit l'ensemble des pionniers supérieurs. Sur place, il est impressionné par la prestance que dégagent les membres de cette assemblée d'élites. Alors qu'il réalise le fossé qui le sépare encore de ces illustres aventuriers, le président du Syndicat des pionniers, Gonzô Butagashira, lui annonce de but en blanc que sa qualification de pionnier va lui être retirée ! Plongez dans Earth Expansion, une série qui mêle habilement action et science-fiction. Avec son graphisme dynamique et son bestiaire foisonnant, la série vous entraînera dans un voyage de tous les dangers aux côtés d'explorateurs intrépides !